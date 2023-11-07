У NYT показали карту змін контрольованих територій з січня 2023 року

Бійці ЗСУ на фронті. Ілюстративне фото: агенція Reuters

У New York Times опублікували карту українських територій. Так синім позначені землі, які Україна звільнила з початку року, а червоним — ті, що захопила Росія.

Про це йдеться на сайті NYT.

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У виданні спираються на аналізом даних Інституту вивчення війни. Там заявили, що після місяців виснажливих боїв і значних втрат лінія фронту в Україні майже не змінилася.

Карта українських територій. Джерело: NYT

Контрнаступ ЗСУ — що відомо

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що о півночі лунали гучні вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі. Натомість ЗСУ, за повідомленням ISW, нещодавно просунулися поблизу Бахмута на Донеччині. Також вони продовжили наступальні операції на заході Запорізької області.

Водночас одеські нацгвардійці знищили скупчення ворога на окупованому півдні. Удар було завдано дроном-камікадзе. А 3 листопада на Таврійському напрямку українські військові ліквідували 463 окупантів.