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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — успехи ВСУ по состоянию на сегодня

7 ноября 2023 07:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 07.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 7 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 7 ноября.

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DeepState

По состоянию на 07.11.2023 нет актуальных карт DeepState, однако мы сразу обнародуем информацию, как только она появится. А пока напомним ключевые события по состоянию на 6 ноября.

Как сообщалось, российские оккупанты продолжают давить у Степового на Авдеевском направлении. Не прекращаются штурмы у Водяного-Опытного.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на вторник, 7 ноября, провели 57 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:

  • Синьковки, Ивановки и Стельмаховки на Сватовском направлении,
  • Богдановки и Хромового на Бахмутском направлении,
  • Степного, Авдеевки, Тоненького на Авдеевском направлении,
  • Красногоровки и Марьинки на Марьинском направлении,
  • Старомайорского и Красного на Бердянском направлении,
  • Работино и северо-западнее Вербового на Запорожском направлении.
Карта боевых действий на Запорожском и Бердянском направлениях от Liveuamap
Карта боевых действий на Запорожском и Бердянском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 7 ноября, восстановили некоторые утраченные позиции на Авдеевском направлении.

По словам российского военкора, ВСУ контратаковали вблизи Красногоровки (6 км северо-западнее Авдеевки), заставив российских оккупантов отойти с части железнодорожного пути.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от ISW
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 7 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 7 ноября 2023 года.

Украинские военные устанавливают оружие на фронте
Украинские военные устанавливают оружие на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 78 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов на следующих направлениях фронта:

  • на Купянском — около 20 атак в районах Синьковки, Ивановки и Стельмаховки;
  • на Бахмутском — пять атак возле Богдановки и Хромового. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченные позиции возле Андреевки, ВСУ в свою очередь продолжают контрнаступать южнее;
Украинский защитник ищет мины
Украинский защитник ищет мины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Авдеевском — более 20 атак в районах Степного, Авдеевки, Тоненького;
  • на Марьинском — более 25 атак у Красногоровки и Марьинки;
  • на Шахтерском и Запорожском — более 10 атак вблизи Старомайорского, Красного, Работино и северо-западнее Вербового.
Украинская военная техника на передовой
Украинская военная техника на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что в New York Times была опубликована карта изменений контролируемых территорий с января 2023 года.

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