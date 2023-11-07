Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 07.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — успехи ВСУ по состоянию на сегодня
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 7 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 7 ноября.
DeepState
По состоянию на 07.11.2023 нет актуальных карт DeepState, однако мы сразу обнародуем информацию, как только она появится. А пока напомним ключевые события по состоянию на 6 ноября.
Как сообщалось, российские оккупанты продолжают давить у Степового на Авдеевском направлении. Не прекращаются штурмы у Водяного-Опытного.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на вторник, 7 ноября, провели 57 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:
- Синьковки, Ивановки и Стельмаховки на Сватовском направлении,
- Богдановки и Хромового на Бахмутском направлении,
- Степного, Авдеевки, Тоненького на Авдеевском направлении,
- Красногоровки и Марьинки на Марьинском направлении,
- Старомайорского и Красного на Бердянском направлении,
- Работино и северо-западнее Вербового на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 7 ноября, восстановили некоторые утраченные позиции на Авдеевском направлении.
По словам российского военкора, ВСУ контратаковали вблизи Красногоровки (6 км северо-западнее Авдеевки), заставив российских оккупантов отойти с части железнодорожного пути.
Оперативная ситуация в Украине на 7 ноября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 7 ноября 2023 года.
За сутки произошло 78 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов на следующих направлениях фронта:
- на Купянском — около 20 атак в районах Синьковки, Ивановки и Стельмаховки;
- на Бахмутском — пять атак возле Богдановки и Хромового. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченные позиции возле Андреевки, ВСУ в свою очередь продолжают контрнаступать южнее;
- на Авдеевском — более 20 атак в районах Степного, Авдеевки, Тоненького;
- на Марьинском — более 25 атак у Красногоровки и Марьинки;
- на Шахтерском и Запорожском — более 10 атак вблизи Старомайорского, Красного, Работино и северо-западнее Вербового.
Напомним, что в New York Times была опубликована карта изменений контролируемых территорий с января 2023 года.
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