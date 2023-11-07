Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 07.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 7 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 7 ноября.

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DeepState

По состоянию на 07.11.2023 нет актуальных карт DeepState, однако мы сразу обнародуем информацию, как только она появится. А пока напомним ключевые события по состоянию на 6 ноября.

Как сообщалось, российские оккупанты продолжают давить у Степового на Авдеевском направлении. Не прекращаются штурмы у Водяного-Опытного.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на вторник, 7 ноября, провели 57 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:

Синьковки, Ивановки и Стельмаховки на Сватовском направлении,

Богдановки и Хромового на Бахмутском направлении,

Степного, Авдеевки, Тоненького на Авдеевском направлении,

Красногоровки и Марьинки на Марьинском направлении,

Старомайорского и Красного на Бердянском направлении,

Работино и северо-западнее Вербового на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском и Бердянском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 7 ноября, восстановили некоторые утраченные позиции на Авдеевском направлении.

По словам российского военкора, ВСУ контратаковали вблизи Красногоровки (6 км северо-западнее Авдеевки), заставив российских оккупантов отойти с части железнодорожного пути.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 7 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 7 ноября 2023 года.

Украинские военные устанавливают оружие на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 78 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов на следующих направлениях фронта:

на Купянском — около 20 атак в районах Синьковки, Ивановки и Стельмаховки;

— около 20 атак в районах Синьковки, Ивановки и Стельмаховки; на Бахмутском — пять атак возле Богдановки и Хромового. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченные позиции возле Андреевки, ВСУ в свою очередь продолжают контрнаступать южнее;

Украинский защитник ищет мины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — более 20 атак в районах Степного, Авдеевки, Тоненького;

— более 20 атак в районах Степного, Авдеевки, Тоненького; на Марьинском — более 25 атак у Красногоровки и Марьинки;

— более 25 атак у Красногоровки и Марьинки; на Шахтерском и Запорожском — более 10 атак вблизи Старомайорского, Красного, Работино и северо-западнее Вербового.

Украинская военная техника на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что в New York Times была опубликована карта изменений контролируемых территорий с января 2023 года.