Актуальні події на фронтах війни 2 червня: ISW опублікував свіжі карти

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 2 червня російські окупанти ведуть активні бої в районі Мар’їнки та на півночі Луганської області. У Бахмуті загарбники перейшли до оборони.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Кадри з геолокацією, як зазначили у Інституті вивчення війни, свідчать про те, що на півночі Луганщини російські окупанти досягли незначних успіхів на заході від Масютівки.

Разом з тим, в українському Генштабі наголосили, що відбили атаки росіян на цьому напрямку, а також біля Стельмашівки, що за 15 кілометрів від Сватового.

В районі Кремінної, за інформацією української сторони, росіяни вели невдалі наступальні дії, отримавши відсіч в районі Білогорівки та Спірного.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

На Авдіївському напрямку аналітики ISW не знайшли жодного підтвердження успішного просування окупантів на північному сході від міста, як це стверджують російські воєнкори.

Натомість український Генштаб підтвердив, що загарбники пробують наступати біля Мар’їнки, а в районі Авдіївки не відбувається жодних агресивних дій з боку армії РФ.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

За інформацією командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського, під Бахмутом росіяни перейшли до оборони.

Хоча самі окупанти розказують, нібито вибили українські підрозділи з плацдарму біля Берхівського водосховища.

Карта боїв, Бахмут

Інфографіка: ISW

Південь

На Запоріжжі і у південно-західній частини Донецької області, в районі села Новопіль, російські війська вели артилерійський вогонь по позиціях українських підрозділів.

Самі ж окупанти заявляють, що Сили оборони України у Запорізькій області в останні дні активно б’ють по позиціях російської армії.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

На Херсонщині, завдяки кадрам з геолокацією, відомо, що окупанти обстрілюють острови у дельті Дніпра.

Так, 1 червня було опубліковане відео, імовірно, з острова Великий Потьомкін, де росіяни намагалися накрити розвідгрупу ЗСУ.

Карта боїв, Херсонська область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що за подіями російсько-української повномасштабної війни можна слідкувати в режимі онлайн за допомогою спеціальних карт.