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Актуальные события на фронтах войны 2 июня: ISW опубликовал свежие карты

2 июня 2023 08:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Актуальные события на фронтах войны 2 июня: ISW опубликовал свежие карты
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

По состоянию на 2 июня российские оккупанты ведут активные бои в районе Марьинки и на севере Луганской области. В Бахмуте захватчики перешли к обороне.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Кадры с геолокацией, как отметили в Институте изучения войны, свидетельствуют о том, что на севере Луганщины российские оккупанты добились незначительных успехов на западе от Масютовки.

Вместе с тем, в украинском Генштабе подчеркнули, что отбили атаки россиян на этом направлении, а также возле Стельмашевки, что в 15 километрах от Сватового.

В районе Кременной, по информации украинской стороны, россияне вели неудачные наступательные действия, получив отпор в районе Белогоровки и Спорного.

Карта боев, Луганская область
Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

На Авдеевском направлении аналитики ISW не нашли никакого подтверждения успешного продвижения оккупантов на северо-востоке от города, как это утверждают российские военкоры.

В то же время украинский Генштаб подтвердил, что захватчики пытаются наступать возле Марьинки, а в районе Авдеевки не совершается никаких агрессивных действий со стороны армии РФ.

Карта боев, Донецкая область
Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

По информации командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, под Бахмутом россияне перешли к обороне.

Хотя сами оккупанты рассказывают, якобы выбили украинские подразделения из плацдарма возле Берховского водохранилища.

Карта боев, Бахмут
Карта боев, Бахмут
Инфографика: ISW

Юг

В Запорожье и в юго-западной части Донецкой области, в районе села Новополь, российские войска вели артиллерийский огонь по позициям украинских подразделений.

Сами же оккупанты заявляют, что Силы обороны Украины в Запорожской области в последние дни активно бьют по позициям российской армии.

Карта боев, Запорожская область
Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

В Херсонской области, благодаря кадрам с геолокацией, известно, что оккупанты обстреливают острова в дельте Днепра.

Так, 1 июня было опубликовано видео, предположительно с острова Большой Потемкин, где россияне пытались накрыть разведгруппу ВСУ.

Карта боев, Херсонская область
Карта боев, Херсонская область
Инфографика: ISW

Напомним, что за событиями российско-украинской полномасштабной войны можно следить в режиме онлайн с помощью специальных карт.

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