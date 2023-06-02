Актуальные события на фронтах войны 2 июня: ISW опубликовал свежие карты
По состоянию на 2 июня российские оккупанты ведут активные бои в районе Марьинки и на севере Луганской области. В Бахмуте захватчики перешли к обороне.
Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Донбасс
Кадры с геолокацией, как отметили в Институте изучения войны, свидетельствуют о том, что на севере Луганщины российские оккупанты добились незначительных успехов на западе от Масютовки.
Вместе с тем, в украинском Генштабе подчеркнули, что отбили атаки россиян на этом направлении, а также возле Стельмашевки, что в 15 километрах от Сватового.
В районе Кременной, по информации украинской стороны, россияне вели неудачные наступательные действия, получив отпор в районе Белогоровки и Спорного.
На Авдеевском направлении аналитики ISW не нашли никакого подтверждения успешного продвижения оккупантов на северо-востоке от города, как это утверждают российские военкоры.
В то же время украинский Генштаб подтвердил, что захватчики пытаются наступать возле Марьинки, а в районе Авдеевки не совершается никаких агрессивных действий со стороны армии РФ.
По информации командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, под Бахмутом россияне перешли к обороне.
Хотя сами оккупанты рассказывают, якобы выбили украинские подразделения из плацдарма возле Берховского водохранилища.
Юг
В Запорожье и в юго-западной части Донецкой области, в районе села Новополь, российские войска вели артиллерийский огонь по позициям украинских подразделений.
Сами же оккупанты заявляют, что Силы обороны Украины в Запорожской области в последние дни активно бьют по позициям российской армии.
В Херсонской области, благодаря кадрам с геолокацией, известно, что оккупанты обстреливают острова в дельте Днепра.
Так, 1 июня было опубликовано видео, предположительно с острова Большой Потемкин, где россияне пытались накрыть разведгруппу ВСУ.
Напомним, что за событиями российско-украинской полномасштабной войны можно следить в режиме онлайн с помощью специальных карт.