Онлайн-карти війни: головні події на передовій за 30 травня

Карта бойових дій від Deepstate. Скріншот

За перебігом подій російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, за допомогою онлайн-карт можна побачити усі бойові дії, а також обстріли росіянами території України.

Онлайн-карти з усіма деталями російсько-української війни доступні на сайті DeepState.

Читайте також:

DeepState

На онлайн-картах проєкту DeepState можна спостерігати місця, де відбуваються бойові дії, розташування підрозділів російських окупантів, а також звільнені українськими захисниками території.

Без змін на Біломосковському, Сіверському та Білгородському відтинках. Сьогодні стало ясно, що якщо Україна матиме аналог "шахедів", то ворогу буде тяжко виправити ситуацію.

На Сватівському відтинку тривають бої біля Масютівки, на Бахмутському — бої біля Кліщіївки та каналу СД-Д.

Тривають позиційні бої північніше Водяного та північніше Володимирівки на Авдіївському відтинку. Останні дні ворог активно проводить штурмові дії південніше Кам'янського.

Зазначається, що за останню добу суттєвих змін не зафіксовано. Динаміка фронту доволі прогнозована. Є і хороші новини, але про них згодом.

Карта бойових дій від Deepstate. Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, що карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.