Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Онлайн-карти війни: головні події на передовій за 30 травня arrow

Онлайн-карти війни: головні події на передовій за 30 травня

31 травня 2023 05:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Онлайн-карти війни: головні події на передовій за 30 травня
Карта бойових дій від Deepstate. Скріншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За перебігом подій російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, за допомогою онлайн-карт можна побачити усі бойові дії, а також обстріли росіянами території України.

Онлайн-карти з усіма деталями російсько-української війни доступні на сайті DeepState.

Читайте також:

DeepState

На онлайн-картах проєкту DeepState можна спостерігати місця, де відбуваються бойові дії, розташування підрозділів російських окупантів, а також звільнені українськими захисниками території.

Без змін на Біломосковському, Сіверському та Білгородському відтинках. Сьогодні стало ясно, що якщо Україна матиме аналог "шахедів", то ворогу буде тяжко виправити ситуацію.

На Сватівському відтинку тривають бої біля Масютівки, на Бахмутському — бої біля Кліщіївки та каналу СД-Д.

Тривають позиційні бої північніше Водяного та північніше Володимирівки на Авдіївському відтинку. Останні дні ворог активно проводить штурмові дії південніше Кам'янського.

Зазначається, що за останню добу суттєвих змін не зафіксовано. Динаміка фронту доволі прогнозована. Є і хороші новини, але про них згодом.

Карта бойових дій від Deepstate. Скріншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, що карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB