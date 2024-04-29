Американські експерти назвали авіабомбу, яка може обійти російські засоби РЕБ
Високоточні бомби малого діаметра наземного базування GLSDB потрапили під вплив російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Однак українські сили могли б завдавати ударів високоточними крилатими ракетами JASSM або авіабомбами JDAM, що планують, з винищувачів F-16.
Про це йдеться у матеріалі видання Defense One опублікованого в неділю, 28 квітня.
Авіабомби для України
Старший науковий співробітник Гудзоновського інституту Браян Кларк підкреслив, що бомби GLSDB, ймовірно, не були ефективними через вплив російських РЕБ. Як з'ясувалося, росіяни використовують пристрої так званого GPS-спуфінгу, або простіше "глушилки" GPS, які дуже дешеві у виробництві. Тим часом зброя, проти якої працює кошти РЕБ, дуже недешева — снаряд Excalibur може коштувати до 100 000 доларів, а вартість бомби GLDSB становить близько 40 000 доларів.
Проте, можливі варіанти вирішення включають надання Україні більш захищених боєприпасів, наприклад, ракет JASSM. Крім того, рішенням може стати запуск ракет або бомб з винищувачів F-16 або робота над придушенням російських систем РЕБ.
Нагадаємо, що в Повітряних силах розповіли, як захищатимуть F-16 від російських атак.
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