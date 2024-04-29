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Американські експерти назвали авіабомбу, яка може обійти російські засоби РЕБ

29 квітня 2024 18:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Американські експерти назвали авіабомбу, яка може обійти російські засоби РЕБ
Ракета AGM-158A JASSM. Ілюстроване фото: U.S. Air Force
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Високоточні бомби малого діаметра наземного базування GLSDB потрапили під вплив російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Однак українські сили могли б завдавати ударів високоточними крилатими ракетами JASSM або авіабомбами JDAM, що планують, з винищувачів F-16.

Про це йдеться у матеріалі видання Defense One опублікованого в неділю, 28 квітня.

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Старший науковий співробітник Гудзоновського інституту Браян Кларк підкреслив, що бомби GLSDB, ймовірно, не були ефективними через вплив російських РЕБ. Як з'ясувалося, росіяни використовують пристрої так званого GPS-спуфінгу, або простіше "глушилки" GPS, які дуже дешеві у виробництві. Тим часом зброя, проти якої працює кошти РЕБ, дуже недешева — снаряд Excalibur може коштувати до 100 000 доларів, а вартість бомби GLDSB становить близько 40 000 доларів.

Проте, можливі варіанти вирішення включають надання Україні більш захищених боєприпасів, наприклад, ракет JASSM. Крім того, рішенням може стати запуск ракет або бомб з винищувачів F-16 або робота над придушенням російських систем РЕБ.

Нагадаємо, що в Повітряних силах розповіли, як захищатимуть F-16 від російських атак. 

Також ми писали про те, що Зеленський заявив, що військова допомога США вже почала надходити до України. 

російські війська
Пентагон
військова техніка
війна в Україні
авіабомба

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