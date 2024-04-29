Американские эксперты назвали авиабомбу, которая может обойти российские средства

Ракета AGM-158A JASSM. Иллюстрированное фото: US Air Force

Высокоточные бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB оказались под влиянием российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако украинские силы могли бы наносить удары высокоточными крылатыми ракетами JASSM или планирующими авиабомбами JDAM с истребителей F-16.

Об этом говорится в материале издания Defense One, опубликованного в воскресенье, 28 апреля.

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Старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк подчеркнул, что бомбы GLSDB, вероятно, не были эффективными из-за влияния российских РЭС. Как выяснилось, россияне используют устройства так называемого GPS-спуфинга, или проще "глушилки" GPS, очень дешевые в производстве. Между тем оружие, против которого работают средства РЭБ, очень недешевое — снаряд Excalibur может стоить до 100 000 долларов, а стоимость бомбы GLDSB составляет около 40 000 долларов.

Однако возможные варианты решения включают предоставление Украине более защищенных боеприпасов, например ракет JASSM. Кроме того, решением может стать запуск ракет или бомб с истребителей F-16 или работа над подавлением российских систем РЭБ.

Напомним, что в воздушных силах рассказали, как будут защищать F-16 от российских атак.

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