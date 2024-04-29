В Повітряних силах розповіли, як захищатимуть F-16 від російських атак

Ескадрон F-16 на злітній смузі. Фото ілюстративне: оф.сайт ВПС США

Коли Україна отримає від західних партнерів винищувачі F-16, українські ВПС зможуть проводити різного роду операції, які дозволять як перехоплювати російські ракети, так і завдавати низки авіаударів по ворожих військам. Станом на зараз є ряд напрацювань про розміщення машин на території України.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в етері телемарафону.

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Де базуватимуться F-16

За словами Євлаша, для повноцінного базування машин в Україні, необхідна передова аеродромна інфраструктура.

"Для цього необхідно підготувати місце їхнього базування, розташування. Це колосальні кошти, якщо йдеться про риття підземних сховищ, бункерів, де вони можуть зберігатися", — розповів речник.

Він додав, що нині розробляються різні варіанти розміщення літаків.

"Це буде роззосереджене використання на різних типах злітних смуг та аеродромах. Ворогу буде складно їх знаходити. Для цього ми будемо використовувати різний набір методів, аби вводити ворога в оману та водночас ефективно застосовувати їх", — наголосив Євлаш.

F-16 в Україні — що відомо

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ціла ескадрилья винищувачів у складі 12 й більше F-16 може прибути до України вже цьогоріч з досвідченим та навченим льотним штатом пілотів та бортмеханіків.

Раніше стало відомо, що Норвегія готується передати Україні 22 літаки, проте частина машин несправна, а для польотів готова лише дюжина винищувачів.

Водночас українські військові пілоти успішно завершили перший етап льотних навчань у Великій Британії, та готуються до наступного етапу підготовки у Франції.