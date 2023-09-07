Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Американські розвідники вважають, що ЗСУ зможуть прорвати лінії оборони РФ до кінця 2023 року arrow

Американські розвідники вважають, що ЗСУ зможуть прорвати лінії оборони РФ до кінця 2023 року

7 вересня 2023 15:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Американські розвідники вважають, що ЗСУ зможуть прорвати лінії оборони РФ до кінця 2023 року
Бійці ЗСУ. Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Аналітики з Розвідувального управління Пентагону дійшли висновку, що на основі останніх дій Сил оборони України є реальні шанси на успішне подолання оборонних рубежів російської сторони, що залишилися, до кінця поточного року. При цьому українські війська показали зростання активності на фронті після кількох місяців затишшя.

Про це повідомив директор аналітичного відділу DIA Трент Мол в інтерв'ю The Economist.

Читайте також:

Що кажуть розвідники США про прорив ЗСУ

Трент наголосив на несподіваному для багатьох успіху українських військ у подоланні другої лінії російської оборони. При цьому він звернув увагу на те, що російська сторона може посилити артилерійську підтримку та стабілізувати командування на передовій.

Він зазначив, що і Україна, і США недооцінили складність російських оборонних заходів.

У свою чергу, газета Guardian стверджує, що основна увага Росії була сконцентрована на перших двох лініях оборони, але значні резерви все ще знаходяться на третій.

Ключовими чинниками, які можуть вплинути на успіх української операції, Мол назвав артилерійські запаси України та осінні погодні умови.

Бойові дії в Україні

Офіційний представник адміністрації Байдена вказує приблизно на півтора місяця інтенсивних бойових дій для України. При цьому Мол бачить ситуацію менш скептично.

Зазначається, що двоє ключових фігурантів у російській оборонній стратегії — Сергій Суровокін і Євген Пригожин — більше не беруть участі в подіях: один був звільнений, а інший загинув.

Трент стверджує, що нещодавні дії української сторони можуть з 40-50% ймовірністю призвести до успішного прориву російських рубежів до кінця 2023 року, хоча і визнає, що цей процес буде непростим через обмеженість ресурсів і погоди.

Нагадаємо, що генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг нещодавно наголосив на зростаючій бойовій активності України, попри складнощі на фронті. Звертаючись до представників Європейського союзу, Столтенберг підтвердив, що завдяки підтримці з боку країн НАТО Україна починає демонструвати вражаючі результати у своїх військових діях.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз