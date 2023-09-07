Американські розвідники вважають, що ЗСУ зможуть прорвати лінії оборони РФ до кінця 2023 року

Бійці ЗСУ. Фото: Генштаб

Аналітики з Розвідувального управління Пентагону дійшли висновку, що на основі останніх дій Сил оборони України є реальні шанси на успішне подолання оборонних рубежів російської сторони, що залишилися, до кінця поточного року. При цьому українські війська показали зростання активності на фронті після кількох місяців затишшя.

Про це повідомив директор аналітичного відділу DIA Трент Мол в інтерв'ю The Economist.

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Трент наголосив на несподіваному для багатьох успіху українських військ у подоланні другої лінії російської оборони. При цьому він звернув увагу на те, що російська сторона може посилити артилерійську підтримку та стабілізувати командування на передовій.

Він зазначив, що і Україна, і США недооцінили складність російських оборонних заходів.

У свою чергу, газета Guardian стверджує, що основна увага Росії була сконцентрована на перших двох лініях оборони, але значні резерви все ще знаходяться на третій.

Ключовими чинниками, які можуть вплинути на успіх української операції, Мол назвав артилерійські запаси України та осінні погодні умови.

Бойові дії в Україні

Офіційний представник адміністрації Байдена вказує приблизно на півтора місяця інтенсивних бойових дій для України. При цьому Мол бачить ситуацію менш скептично.

Зазначається, що двоє ключових фігурантів у російській оборонній стратегії — Сергій Суровокін і Євген Пригожин — більше не беруть участі в подіях: один був звільнений, а інший загинув.

Трент стверджує, що нещодавні дії української сторони можуть з 40-50% ймовірністю призвести до успішного прориву російських рубежів до кінця 2023 року, хоча і визнає, що цей процес буде непростим через обмеженість ресурсів і погоди.

Нагадаємо, що генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг нещодавно наголосив на зростаючій бойовій активності України, попри складнощі на фронті. Звертаючись до представників Європейського союзу, Столтенберг підтвердив, що завдяки підтримці з боку країн НАТО Україна починає демонструвати вражаючі результати у своїх військових діях.