Освобождение Роботиного: аналитики объяснили, какие теперь преимущества у ВСУ
Успехи ВСУ в боях за Роботино и вокруг него расширяют прорыв оборонительных линий русской армии украинскими бойцами. Теперь под угрозой вторая линия обороны окупантов.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
Какие теперь преимущества имеют ВСУ
"Геолокационные кадры, опубликованные 22 и 23 августа, показывают, что украинские силы продвинулись дальше в Роботине (10 км к югу от Орехова) и контролируют большую часть населенного пункта, а также добились дальнейших успехов к западу от Вербового (18 км юго-восточнее). Ореховая)", — говорится в отчете аналитиков ISW.
Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы добились определенного успеха в направлении Новопокроповки (13 км к югу от Орехова) и Новоданиловки (5 км к югу от Орехова).
Аналитики предполагают, что российские захватчики надеялись использовать свои позиции в Роботино и вокруг него в качестве отправного пункта для контратак против западного фланга украинских войск к востоку от населенного пункта, где украинские силы расширяют свое проникновение через российские первые линии обороны.
Что будет в случае полного увольнения Роботиного
Украинское продвижение через само Роботино и потенциальное освобождение населенного пункта лишит российские силы позиций у западного фланга украинского прорыва.
Это даст украинским силам больше пространства для маневра, чтобы начать наступательные действия против второй линии обороны россиян, проходящей к югу от Роботиного до западной окраины Вербового.
Российские укрепления второй линии
Успешное продвижение привело подразделения ВСУ на позиции примерно в двух километрах от второй линии обороны россиян. Она состоит из более сплошного набора полевых укреплений, включающих противотанковые рвы и препятствия, так называемые "зубы дракона".
Масштаб минных полей в этом районе неизвестен, хотя районы перед этими вторичными линиями обороны могут быть менее интенсивно заминированы, чтобы дать российским силам к северу от линий возможность отступить.
Ранее мы рассказывали, 23 августа, в День Государственного флага Украины, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Роботино Запорожской области.
Напомним, недавно в ISW рассказали, что Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точных ударов по противнику, который в свою очередь нервничает и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были разъярены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.