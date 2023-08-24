Освобождение Роботиного: аналитики объяснили, какие теперь преимущества у ВСУ

Бойцы ВСУ ведут наступление на враждебные позиции. Фото: Генштаб

Успехи ВСУ в боях за Роботино и вокруг него расширяют прорыв оборонительных линий русской армии украинскими бойцами. Теперь под угрозой вторая линия обороны окупантов.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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"Геолокационные кадры, опубликованные 22 и 23 августа, показывают, что украинские силы продвинулись дальше в Роботине (10 км к югу от Орехова) и контролируют большую часть населенного пункта, а также добились дальнейших успехов к западу от Вербового (18 км юго-восточнее). Ореховая)", — говорится в отчете аналитиков ISW.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы добились определенного успеха в направлении Новопокроповки (13 км к югу от Орехова) и Новоданиловки (5 км к югу от Орехова).

Аналитики предполагают, что российские захватчики надеялись использовать свои позиции в Роботино и вокруг него в качестве отправного пункта для контратак против западного фланга украинских войск к востоку от населенного пункта, где украинские силы расширяют свое проникновение через российские первые линии обороны.

Что будет в случае полного увольнения Роботиного

Украинское продвижение через само Роботино и потенциальное освобождение населенного пункта лишит российские силы позиций у западного фланга украинского прорыва.

Это даст украинским силам больше пространства для маневра, чтобы начать наступательные действия против второй линии обороны россиян, проходящей к югу от Роботиного до западной окраины Вербового.

Российские укрепления второй линии

Успешное продвижение привело подразделения ВСУ на позиции примерно в двух километрах от второй линии обороны россиян. Она состоит из более сплошного набора полевых укреплений, включающих противотанковые рвы и препятствия, так называемые "зубы дракона".

Масштаб минных полей в этом районе неизвестен, хотя районы перед этими вторичными линиями обороны могут быть менее интенсивно заминированы, чтобы дать российским силам к северу от линий возможность отступить.

Ранее мы рассказывали, 23 августа, в День Государственного флага Украины, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Роботино Запорожской области.

Напомним, недавно в ISW рассказали, что Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точных ударов по противнику, который в свою очередь нервничает и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были разъярены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.