Американские разведчики считают, что ВСУ смогут прорвать линии обороны РФ до конца 2023 года

Бойцы ВСУ. Фото: Генштаб

Аналитики из Разведывательного управления Пентагона пришли к выводу, что на основе последних действий Сил обороны Украины есть реальные шансы на успешное преодоление оставшихся оборонительных рубежей российской стороны к концу текущего года. При этом украинские войска показали рост активности на фронте после нескольких месяцев затишья.

Об этом сообщил директор аналитического отдела DIA Трент Мол в интервью The Economist.

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Трент подчеркнул неожиданный для многих успех украинских войск в преодолении второй линии российской обороны. При этом он обратил внимание на то, что российская сторона может усилить артиллерийскую поддержку и стабилизировать командование на передовой.

Он заметил, что и Украина, и США недооценили сложность российских оборонительных мероприятий.

В свою очередь, газета Guardian утверждает, что основное внимание России было сконцентрировано на первых двух линиях обороны, но значительные резервы все еще находятся на третьей.

Ключевыми факторами, которые могут повлиять на успех украинской операции, Мол назвал артиллерийские запасы Украины и осенние погодные условия.

Боевые действия в Украине

Официальный представитель администрации Байдена указывает на примерно полтора месяца интенсивных боевых действий для Украины. При этом Мол видит ситуацию менее скептично.

Отмечается, что два ключевых фигуранта в российской оборонительной стратегии — Сергей Суровокин и Евгений Пригожин — больше не принимают участия в событиях: один был уволен, а другой погиб.

Трент утверждает, что недавние действия украинской стороны могут с 40-50%-ной вероятностью привести к успешному прорыву российских рубежей до конца 2023 года, хотя и признает, что этот процесс будет непростым из-за ограниченности ресурсов и погоды.

Напомним, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг недавно подчеркнул растущую боевую активность Украины, несмотря на сложности на фронте. Обращаясь к представителям Европейского союза, Столтенберг подтвердил, что благодаря поддержке со стороны стран НАТО Украина начинает демонстрировать впечатляющие результаты в своих военных действиях.