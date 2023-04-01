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Аналітики ISW пояснили мету "нової концепції" путіна: що відомо

1 квітня 2023 07:42
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Нова Концепція путіна на 31 березня
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Станом на 31 березня путін схвалив нову Концепцію зовнішньої політики росії. На меті, якої, ймовірно, підтримати спроби Кремля сприяти створенню потенційної антизахідної коаліції.

Про це інформує ISW.

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Нова Концепція путіна

Президент росії володимир путін 31 березня схвалив нову Концепцію зовнішньої політики росії. Нова Концепція зовнішньої політики малює Захід як антиросійську та міжнародну дестабілізуючу силу набагато більшою мірою, ніж попередня Концепція зовнішньої політики росії 2016 року, і прямо заявляє, що США та їхні "сателіти" розв’язали гібридну війну, спрямовану на послаблення росії. Новий документ також сильно підкреслює мету росії створити багатополярний світовий порядок і підпорядковує цій меті широкі зовнішньополітичні цілі росії, які включають припинення передбачуваного домінування Сполучених Штатів у світових справах.

Раніше путін використовував зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня, щоб посилити спроби риторично згуртувати решту світу проти Заходу, і новий документ, ймовірно, має на меті підтримати спроби Кремля активізувати пропозиції до неприєднання країни для формування більш узгодженого антизахідного блоку.

ISW оцінив, що пропозиція путіна сформувати антизахідний блок під час візиту Сі до Москви не була сприйнята позитивно, оскільки Сі відмовився приєднати Китай до геополітичного конфлікту, який путін передбачав із Заходом. 

Кремль, ймовірно, вирішив оприлюднити нову Концепцію зовнішньої політики напередодні головування в Раді Безпеки ООН (РБ ООН), щоб створити інформаційні умови для майбутніх риторичних зусиль в ООН, спрямованих на формування антизахідної коаліції. Раніше ISW оцінювало, що росія, ймовірно, використовуватиме своє головування в Радбезі ООН як засіб проєкції російської влади.

Підтримка путіна білоруським президентом

Президент білорусі олександр лукашенко продовжує використовувати гучні публічні заяви, щоб зобразити білорусь як суверенну державу, попри її нинішню фактичну окупацію російськими військами. Він повторив шаблонну риторику про те, що він є рівноправним партнером російського президента володимира путіна у захисті росії та білорусі, явно описавши білорусь як мішень західної гібридної війни – наратив, який лукашенко просуває з 2020 року.

Президент білорусі заявив, що вони з путіним взаємно домовилися про розміщення російської ядерної зброї в білорусі для захисту "суверенітету і незалежності" білорусі. Крім цього, він також заявив, що вони з президентом росії взаємно вирішили частково розгорнути елементи Регіонального угруповання військ Союзної держави до невизначеної території.

"Нікого не повинно хвилювати, що росія "щось захопила" в білорусі, і заявив, що російські війська, які навчаються в білорусі під керівництвом білоруських офіцерів, підпорядковані білоруським військам", — заявив президент білорусії.

Лукашенко, ймовірно, прагне використати наратив про те, що білорусь є повністю суверенною державою та рівноправним партнером росії в Союзній державі, щоб він міг використати інформаційний вплив, щоб вимагати, щоб російські війська залишили білорусь після завершення вторгнення росії в Україну. Та додав, що підтримує мирні переговори "якнайшвидше" і запропонував допомогу в переговорах як посередника.

Пєсков проти слів лукашенка

Однак речник Кремля Дмитро Пєсков одразу відкинув пропозицію лукашенка про припинення вогню та зазначив, що Кремль не зацікавлений у серйозних переговорах. 31 березня Пєсков відповів на запитання про пропозицію лукашенка і заявив, що російські війська продовжуватимуть виконувати свої завдання в Україні. Пєсков підкреслив, що російські військові операції в Україні є єдиним засобом, за допомогою якого росія може досягти своїх цілей.

Імовірно, Кремль може прийняти рішення просувати перемир’я найближчими тижнями, намагаючись заморозити лінію фронту в Україні через побоювання, що українські контрнаступи можуть призвести до того, що українські сили звільнять більше території.

Нагадаємо, що самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що готовий домовитися із путіним розмістити стратегічну ядерну зброю у своїй країні. За його словами, це знадобиться в разі наростання загроз.

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