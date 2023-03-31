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лукашенко заявив, що в разі наростання загроз у білорусі розмістять стратегічну ядерну зброю

31 березня 2023 15:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
олександр лукашенко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що готовий домовитися із путіним розмістити стратегічну ядерну зброю у своїй країні. За його словами, це знадобиться в разі наростання загроз.

Про це лукашенко сказав під час послання білоруському народу і парламенту.

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Деталі

"Якщо треба, до білорусі буде введено і стратегічну ядерну зброю", — заявив лукашенко.

До того ж він повідомив, що нібито доручив терміново відновити у білорусі майданчики, де колись розміщувалися ракетні комплекси "Тополь".

Нагадаємо, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко розповів, для чого потрібна російська ядерна зброя на території його країни. За його словами, в білорусі готується "державний переворот". лукашенко заявив, що країну хочуть "втягнути у війну".

Також ми писали, що де-факто президент білорусі олександр лукашенко заявив, що Польща готує напад на білорусь. Для цього нападу поляки нібито готують білоруських емігрантів, які зараз воюють в Україні.

Додамо, Мінськ і Москва домовилися про розміщення тактичну ядерну зброю на території білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко. 

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