Аналитики ISW объяснили цель "новой концепции" путина: что известно

Новая Концепция путина на 31 марта

По состоянию на 31 марта путин одобрил новую Концепцию внешней политики россии. Цель, которой, вероятно, поддержать попытки Кремля способствовать созданию потенциальной антизападной коалиции.

Об этом информирует ISW.

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Новая концепция путина

Президент россии владимир путин 31 марта одобрил новую Концепцию внешней политики россии. Новая Концепция внешней политики рисует Запад как антироссийскую и международную дестабилизирующую силу в гораздо большей степени, чем предыдущая Концепция внешней политики россии 2016 года, и прямо заявляет, что США и их "сателлиты" развязали гибридную войну, направленную на ослабление россии. Новый документ также сильно подчеркивает цель россии создать многополярный мировой порядок и подчиняет этой цели широкие внешнеполитические цели россии, включающие прекращение предполагаемого доминирования Соединенных Штатов в мировых делах.

Ранее путин использовал встречи с президентом Китая Си Цзиньпином 20-22 марта, чтобы усилить попытки риторически сплотить остальной мир против Запада, и новый документ, вероятно, преследует цель поддержать попытки Кремля активизировать предложения к неприсоединению страны для формирования более согласованного антизападного блока.

ISW оценил, что предложение путина сформировать антизападный блок во время визита Си в Москву не было воспринято положительно, поскольку Си отказался присоединить Китай к геополитическому конфликту, который пути предполагал с Западом.

Кремль, вероятно, решил обнародовать новую Концепцию внешней политики в преддверии председательства в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), чтобы создать информационные условия для будущих риторических усилий в ООН, направленных на формирование антизападной коалиции. Ранее ISW оценивало, что россия, вероятно, будет использовать свое председательство в Совбезе ООН как средство проекции российских властей.

Поддержка путина белорусским президентом

Президент беларуси александр лукашенко продолжает использовать громкие публичные заявления, чтобы изобразить беларусь как суверенное государство, несмотря на его нынешнюю фактическую оккупацию российскими войсками. Он повторил шаблонную риторику о том, что он является равноправным партнером российского президента владимира путина в защите россии и беларуси, явно описав беларусь как мишень западной гибридной войны – нарратив, который лукашенко продвигает с 2020 года.

Президент беларуси заявил, что они с путиным взаимно договорились о размещении российского ядерного оружия в беларуси для защиты "суверенитета и независимости" беларуси. Кроме того, он также заявил, что они с президентом россии взаимно решили частично развернуть элементы Региональной группировки войск Союзного государства на неопределенную территорию.

"Никого не должно волновать, что россия "что-то захватила" в беларуси, и заявил, что российские войска, обучающиеся в беларуси под руководством белорусских офицеров, подчинены белорусским войскам", — заявил президент белоруссии.

Лукашенко, вероятно, стремится использовать нарратив о том, что беларусь является полностью суверенным государством и равноправным партнером россии в Союзном государстве, чтобы он мог использовать информационное влияние, чтобы потребовать, чтобы российские войска покинули беларусь после завершения вторжения россии в Украину. Он добавил, что поддерживает мирные переговоры "скорее" и предложил помощь в переговорах как посредника.

Песков против слов лукашенко

Однако спикер Кремля Дмитрий Песков сразу отверг предложение лукашенко о прекращении огня и отметил, что Кремль не заинтересован в серьезных переговорах. 31 марта Песков ответил на вопрос о предложении лукашенко и заявил, что российские войска будут продолжать выполнять свои задачи в Украине. Песков подчеркнул, что российские военные операции в Украине являются единственным средством, посредством которого россия может достичь своих целей.

Вероятно, Кремль может принять решение продвигать перемирие в ближайшие недели, пытаясь заморозить линию фронта в Украине из-за опасений, что украинские контрнаступления могут привести к тому, что украинские силы освободят больше территории.

Напомним, что самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что готов договориться с путиным разместить стратегическое ядерное оружие в своей стране. По его словам, это пригодится в случае нарастания угроз.