Росія виготовляє власні дрони-камікадзе Гарпія

Український військовий несе частину російського безпілотника. Фото: REUTERS/Гліб Гараніч

Росія з 2023 року почала сама виробляти новий ударний безпілотник великої дальності дії "Гарпія-А1" на китайському двигуні та запчастинах. За рік з липня російські воєнні заводи виготовили понад 2000 таких безпілотників.

Про це повідомило Reuters з посиланнями на власні джерела у європейській розвідці у п'ятницю, 13 вересня.

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Росія виробляє дрони-камікадзе Гарпія-А1

Журналісти Reuters ознайомилися з документами, які містили контракт на виробництво нового безпілотника, листування компанії щодо виробничого процесу та фінансові документи. З них стало відомо, що Росія виготовляє власні дрони-камікадзе під назвою "Гарпія-А1", а займається цим російський державний виробник зброї "Алмаз-Антей". З липня 2023 до аналогічного місяця 2024 року РФ вже змогла виготовити 2500 таких дронів із застосуванням китайських запчастин.

Також джерела з розвідки заявили, що на зображеннях з наслідками ворожих атак Росії на Україну вже потрапляли уламки дронів з "Гарпії", але ідентифікувати чітко, чи справді це новітні російські дрони, там не змогли. Джерела попросили не розголошувати журналістів ніяких деталей документа.

Уламок дрону, який може бути новітнім зразком "Гарпія-А1". Фото: МВС України

Старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Семюель Бендетт заявив, що якщо вдасться підтвердити факт використання Росією новітніх дронів "Гарпія", то це свідчитиме про її відхід від іранської залежності та прихильність до Китаю.

"Якщо це станеться, це може означати, що Росія тепер може більше покладатися на внутрішні розробки, а також, очевидно, на Китай, оскільки обидві сторони у цій війні залежать від багатьох китайських компонентів для виробництва безпілотників", — сказав він.

Китай допомагає Росії виготовляти дрони

Раніше МЗС Китаю заявило журналістам Reuters, що Пекін суворо контролює експорт предметів потенційного військового застосування, включаючи безпілотники.

"Що стосується української кризи, Китай завжди був відданий сприянню мирним переговорам і політичному врегулюванню", — повідомляли в заяві. У ньому додали, що не існує міжнародних обмежень на торгівлю Китаю з Росією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Китай перестати підтримувати Росію.

У розпорядження журналістів потрапили митні дані про передачу Китаєм Росії певних компонентів, які можна було б використати для виготовлення дронів.

З квітня 2022 року по грудень 2023 року компанія TSK Vektor імпортувала товари на 36,3 мільйона доларів від китайської Juhang Aviation Technology і 6,2 мільйона доларів від Redlepus TSK Vector Industrial Shenzhen Co Ltd.

Серед товарів були авіадвигуни, транзистори, електронні модулі, з’єднувачі, вилки та розетки, запчастини та комплектуючі, більшість із яких із позначками "загальноцивільного призначення", а такоє "загальнопромислового призначення".

Що відомо про характеристики БпЛА "Гарпія"

"Гарпія" дуже схожа на іранський Shahed, але все ж має кілька відмінностей. На дроні є кільце, що кріпиться болтами. Безпілотник працює на двигунах Limbach L-550 E, який був розроблений колись німецькою компанією, але наразі виготовляється в Китаї місцевою фірмою Xiamen Limbach.

Цей дрон має злітну вагу менш як 300 кілограмів і максимальну дальність польоту 1500 кілометрів.

Скільки "Гарпій" хоче виготовити Росія

Reuters ознайомилося з підписаним у першому кварталі 2023 року між Міноборони Росії та Куполом контрактом на розробку заводу з виробництва безпілотників на суму понад 1 мільярд рублів (10 мільйонів євро).

Джерела повідомили журналістам, що Росія використовує колишній цементний завод в Іжевську (Удмурська Республіка. — Ред.), як базу для виробництва "Гарпій".

У другій половині 2023 виробництво виготовили кількасот "Гарпій", а вже у першій половині 2024 року як кількість становила приблизно 2000. Росія, ймовірно, хоче виробляти 2500 "Гарпій" на рік.

"Корпоративні документи, датовані другим кварталом 2023 року, перевірені Reuters, показали, що постачальник ТСК "Вектор" закуповував у китайських компаній запчастини для складання на заводі "Купол". 800 китайських двигунів також повинні були бути доставлені на новий завод, де виробнича лінія повинна була бути готова до кінця кварталу", — поділилися в Reuters.