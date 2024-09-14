Россия производит собственные дроны-камикадзе Гарпия

Украинский военный несет часть российского беспилотника. Фото: REUTERS/Глеб Гаранич

Россия с 2023 года начала сама производить новый ударный беспилотник большой дальности действия "Гарпия-А1" на китайском двигателе и запчастях. За год с июля российские военные заводы изготовили более 2000 таких беспилотников.

Об этом сообщило Reuters со ссылками на собственные источники в европейской разведке в пятницу, 13 сентября.

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Россия производит дроны-камикадзе "Гарпия-А1"

Журналисты Reuters ознакомились с документами, содержащими контракт на производство нового беспилотника, переписку компании по производственному процессу и финансовые документы. Из них стало известно, что Россия производит собственные дроны-камикадзе под названием "Гарпия-А1", а занимается этим российский государственный производитель оружия "Алмаз-Антей". С июля 2023 года к аналогичному месяцу 2024 года РФ уже смогла изготовить 2500 таких дронов с применением китайских запчастей.

Также источники по разведке заявили, что на изображения с последствиями вражеских атак России на Украину уже попадали обломки дронов из "Гарпии", но идентифицировать четко, действительно ли это новейшие российские дроны, там не смогли. Источники попросили журналистов не разглашать никаких деталей документа.

Обломок дрона, который может являться новейшим образцом "Гарпия-А1". Фото: МВД Украины

Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэль Бендетт заявил, что если удастся подтвердить факт использования Россией новейших дронов "Гарпия", то это будет свидетельствовать об ее уходе от иранской зависимости и приверженности Китаю.

"Если это произойдет, это может означать, что Россия теперь может больше полагаться на внутренние разработки, а также, очевидно, на Китай, поскольку обе стороны в этой войне зависят от многих китайских компонентов для производства беспилотников", — сказал он.

Китай помогает России производить дроны

Ранее МИД Китая заявил журналистам Reuters, что Пекин строго контролирует экспорт предметов потенциального военного применения, включая беспилотников.

"Что касается украинского кризиса, Китай всегда был предан содействию мирным переговорам и политическому урегулированию", — сообщали в заявлении. В нем добавили, что нет международных ограничений на торговлю Китая с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай перестать поддерживать Россию.

В распоряжение журналистов попали таможенные данные о передаче Китаем России определенных компонентов, которые можно использовать для изготовления дронов.

С апреля 2022 года по декабрь 2023 года компания TSK Vektor импортировала товары на 36,3 миллиона долларов от китайской Juhang Aviation Technology и 6,2 миллиона долларов от Redlepus TSK Vector Industrial Shenzhen Co Ltd.

Среди товаров были авиадвигатели, транзисторы, электронные модули, соединители, вилки и розетки, запчасти и комплектующие, большинство из которых с отметками "общегражданского назначения", а также "общепромышленное назначение".

Что известно о характеристиках БпЛА "Гарпия"

"Гарпия" очень похожа на иранский Shahed, но все же имеет несколько отличий. На дроне есть кольцо, крепящееся болтами. Беспилотник работает на двигателях Limbach L-550 E, который был разработан когда-то немецкой компанией, но производится в Китае местной фирмой Xiamen Limbach.

Этот дрон имеет взлетный вес менее 300 килограмм и максимальную дальность полета 1500 километров.

Сколько "Гарпий" хочет изготовить Россия

Reuters ознакомилось с подписанным в первом квартале 2023 года между Минобороны России и Куполом контрактом на разработку завода по производству беспилотников на сумму более 1 миллиарда рублей (10 миллионов евро).

Источники сообщили журналистам, что Россия использует бывший цементный завод в Ижевске (Удмурская Республика. – Ред.), как базу для производства "Гарпий".

Во второй половине 2023 года производство изготовили несколько сот "Гарпий", а уже в первой половине 2024 года их количество составляло примерно 2000. Россия, вероятно, хочет производить 2500 "Гарпий" в год.

"Корпоративные документы, датированные вторым кварталом 2023 года, проверенные Reuters, показали, что поставщик ВСК "Вектор" закупал у китайских компаний запчасти для сборки на заводе "Купол". 800 китайских двигателей также должны были доставить на новый завод, где производственная линия должна была готова к концу квартала", — поделились в Reuters.