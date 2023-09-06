Андрющенко показав, як виглядає Маріуполь після приходу окупантів
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав життя у місті, яке контролюється російськими військами. За словами чиновника, він не впізнає це місто і цих людей.
Про це Андрющенко повідомив у Telegram.
Як виглядає окупований Маріуполь
Андрющенко опублікував відеоролик, зроблений у 23-му житловому районі Центрального округу — найбільш населеному районі міста. На кадрах видно, як сміттєві контейнери переповнені, через що сміття розкидане по землі. Поруч на лавках відпочивають п'яні городяни.
"Типова картинка на 12 годин дня. Я не впізнаю це місто та цих людей. Росія маргіналізувала Маріуполь до максимальної точки. Ця політика виявилась дуже ефективною", — зазначив Андрющенко.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі на території Приморського парку росіяни організували "виставку" "Маріуполь. Герої та подвиги". На ній показали фотографії, як виглядало місто під час блокади російських військ.