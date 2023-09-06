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Андрющенко показал, как выглядит Мариуполь после прихода оккупантов

6 сентября 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Андрющенко показал, как выглядит Мариуполь после прихода оккупантов
Оккупированный Мариуполь. Фото: Alexander Ermochenko / REUTERS
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал жизнь в городе, который контролируется российскими войсками. По словам чиновника, он не узнает этот город и этих людей.

Об этом Андрющенко сообщил в Telegram.

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Андрющенко опубликовал видеоролик, сделанный в 23-м жилом районе Центрального округа — наиболее населенном районе города. На кадрах видно, как мусорные контейнеры переполнены, из-за чего мусор разбросан по земле. Рядом на лавках отдыхают пьяные горожане.

"В полдень такое зрелище стало обыденным. Мне сложно узнавать свой родной город и его жителей. Под властью России Мариуполь столкнулся с глубокой маргинализацией. Такая стратегия оказалась удивительно результативной", — отметил Андрющенко.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе на территории Приморского парка россияне организовали "выставку" "Мариуполь. Герои и подвиги". На ней показали фотографии, как выглядел город во время блокады российских войск.

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