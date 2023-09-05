"Переписывают реальность". россияне назвали "подвигом" уничтожение Мариуполя

Один из стендов "Выставки" в оккупированном Мариуполе. Фото: Андрющенко Time

Во временно оккупированном Мариуполе на территории Приморского парка россияне организовали "выставку" "Мариуполь. Герои и подвиги". На ней показали фотографии, как выглядел город во время блокады российских войск.

Об этом пишет пресс-служба Мариупольского городского совета.

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"Подвиги" захватчиков

"Тогда российские "герои" ежедневно совершали "подвиги" — обстреливали сотни домов, убивая мирных жителей. А вот на фото с разрушенным Драмтеатром числится подпись — "подвиг спасателей". Россияне цинично переписывают реальность. Ведь их спасателей после сброшенных захватчиками бомб было", — говорится в сообщении.

Убийство мирных жителей города

В горсовете напомнили, что в бомбоубежище театра прятались от российских атак сотни семей из Мариуполя. оккупанты специально уничтожали пункты и технику украинских спасателей, чтобы они не смогли спасти людей.

"16 марта 2022 года, центральная часть города не была ими захвачена, никаких российских спасателей там не было. Более того — захватчики в начале блокады целенаправленно уничтожали пункты и технику украинских спасателей, чтобы помешать их работе. Тогда люди вылезали из-под завалов театра. Были погибшие", — отметили в сообщении.

Напомним, на этой неделе в украинском кинопрокате вышел американский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Шоумен Андрей Бедняков, родом из этого города, где в первые недели полномасштабной войны умерла его мама, посетил киносеанс и поделился впечатлениями.