Андрющенко показав, який вигляд має проспект Маріуполя, по якому їздив путін

Який вигляд має Маріуполь

Російські державні інформагентства стверджують, що президент рф володимир путін нібито здійснив робочу поїздку до окупованого Маріуполя. Мережею навіть ширять відео де російський диктатор вночі їде містом.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав різницю у кадрах, які поширює кремль і як реально виглядає місто.

Який вигляд має Маріуполь, яким їздив путін

"Як виглядає проспект Миру зверху, де вночі катався путін. Розумієте тепер чому вночі?" — написав Андрющенко.

путін у Маріуполі

Повідомляється, що до Маріуполя російський диктатор нібито прилетів на вертольоті. Потім за кермом автомобіля, роблячи зупинки, він нібито об'їхав кілька районів міста, а у мікрорайоні "Невський" поговорив з містянами.

Зазначається, що під час поїздки путіна супроводжував віцепрем'єр рф Марат Хуснуллін. Він доповідав диктаторові про будівельні роботи в захопленому місті та його околицях.

Нагадаємо, в суботу, 18 березня, російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що президент росії володимир путін приїхав до Криму. Це відбулося у дев'яту річницю анексії півострова.

Додамо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої у справах дітей у рф Марії Львової-Бєлової.