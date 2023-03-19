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Андрющенко показал, как выглядит проспект Мариуполя, по которому ездил путин

19 марта 2023 14:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как выглядит Мариуполь
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские государственные информагентства утверждают, что президент россии владимир путин совершил рабочую поездку в оккупированный Мариуполь. Сетью даже распространяют видео, где российский диктатор ночью едет по городу.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал разницу в кадрах, которые распространяет кремль и как реально выглядит город.

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Как выглядит Мариуполь, по которому ездил путин

"Как выглядит проспект Мира сверху, где ночью катался путин. Понимаете теперь почему ночью?" – написал Андрющенко.

путин в Мариуполе

Сообщается, что в Мариуполь российский диктатор якобы прилетел на вертолете. Затем за рулем автомобиля, делая остановки, он якобы объехал несколько районов города, а в микрорайоне "Невский" поговорил с горожанами.

Отмечается, что во время поездки путина сопровождал вице-премьер россии Марат Хуснуллин. Он докладывал диктатору о строительных работах в захваченном городе и его окрестностях.

Напомним, в субботу, 18 марта, российские пропагандистские СМИ сообщили, что президент россии владимир путин приехал в Крым. Это произошло в девятую годовщину аннексии полуострова.

Добавим, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина и уполномоченной по делам детей в россии Марии Львовой-Беловой.

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