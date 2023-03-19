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Російські ЗМІ стверджують, що путін відвідав окупований Маріуполь

19 березня 2023 07:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
володимир путін
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські державні інформагентства стверджують, що президент рф володимир путін нібито здійснив робочу поїздку до окупованого Маріуполя.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на кремль.

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Що відомо

Повідомляється, що до Маріуполя російський диктатор нібито прилетів на вертольоті. Потім за кермом автомобіля, роблячи зупинки, він нібито об'їхав кілька районів міста, а у мікрорайоні "Невський" поговорив з містянами.

"Глава держави також оглянув берегову лінію Маріуполя в районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця міста", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що під час поїздки путіна супроводжував віцепрем'єр рф Марат Хуснуллін. Він доповідав диктаторові про будівельні роботи в захопленому місті та його околицях.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої у справах дітей у рф Марії Львової-Бєлової.

В Україні відреагували на таке рішення і заявили, що ордер МКС на арешт путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини. 

Додамо, що в суботу, 18 березня, президент росії володимир путін приїхав до Криму. Це відбулося у дев'яту річницю анексії півострова.

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