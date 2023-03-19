Російські ЗМІ стверджують, що путін відвідав окупований Маріуполь
Російські державні інформагентства стверджують, що президент рф володимир путін нібито здійснив робочу поїздку до окупованого Маріуполя.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на кремль.
-
Протягом дня в Миколаєві буде відсутнє водопостачання
-
Британська розвідка пояснила, чому рф зробила Мелітополь "столицею" Запорізької області
-
Північна Корея знову запустила балістичну ракету: що відомо
-
На Одещині сьогодні пролунає вибух
-
У Німеччині розповіли, чи заарештують путіна, якщо він приїде до країни
-
Грошова допомога від ООН: у Мінреінтеграції розповіли нюанси оформлення
-
Після поїздки на окуповані території путін відвідав "командний пункт" військових, — ЗМІ
-
Ворог вивів у Чорне море ракетоносії: є загроза ракетних ударів
-
Окупанти обстріляли прикордоння Харківщини: є поранені
-
Українцям розповіли, як анулювати борг за газ та повернути переплату
Що відомо
Повідомляється, що до Маріуполя російський диктатор нібито прилетів на вертольоті. Потім за кермом автомобіля, роблячи зупинки, він нібито об'їхав кілька районів міста, а у мікрорайоні "Невський" поговорив з містянами.
"Глава держави також оглянув берегову лінію Маріуполя в районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця міста", — говориться у повідомленні.
Зазначається, що під час поїздки путіна супроводжував віцепрем'єр рф Марат Хуснуллін. Він доповідав диктаторові про будівельні роботи в захопленому місті та його околицях.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої у справах дітей у рф Марії Львової-Бєлової.
В Україні відреагували на таке рішення і заявили, що ордер МКС на арешт путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
Додамо, що в суботу, 18 березня, президент росії володимир путін приїхав до Криму. Це відбулося у дев'яту річницю анексії півострова.