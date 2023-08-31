Арахамія про перевірки ВЛК: винних дістануть і за кордоном
В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Досі триває мобілізація. За цей час було чимало скарг на роботу військово-лікарських комісій. Нині триває їх перевірка.
І як заявив в етері Національного телемарафону "Єдині новини" голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, покарання уникнути нікому не вдасться. Навіть тим, хто вже виїхав за кордон.
Перевірки ВЛК та покарання винних
За словами народного депутата України Давида Арахамії, на перевірку військово-лікарських комісій знадобиться понад рік. Щоправда, попередні результати будуть відомі вже до кінця поточного року.
"Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", — заявив Арахамія.
За словами Арахамії, покарання нестимуть навіть ті, хто вже втік за кордон. Для цього наші правоохоронні органи можуть використати одну з форм міжнародного співробітницва як екстрадиція.
"В будь-якій фактично країні світу наші правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність", — заявив нардеп.
Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що проблема номер один у військово-лікарській комісії — це корупція. За словами омбудсмена, за 5 — 15 тисяч доларів можна отримати будь-який діагноз.