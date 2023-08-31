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Арахамія про перевірки ВЛК: винних дістануть і за кордоном

31 серпня 2023 23:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Арахамія про перевірки ВЛК: винних дістануть і за кордоном
Народний депутат України Давид Арахамія. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Досі триває мобілізація. За цей час було чимало скарг на роботу військово-лікарських комісій. Нині триває їх перевірка. 

І як заявив в етері Національного телемарафону "Єдині новини" голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, покарання уникнути нікому не вдасться. Навіть тим, хто вже виїхав за кордон.

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За словами народного депутата України Давида Арахамії, на перевірку військово-лікарських комісій знадобиться понад рік. Щоправда, попередні результати будуть відомі вже до кінця поточного року. 

"Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", — заявив Арахамія.

За словами Арахамії, покарання нестимуть навіть ті, хто вже втік за кордон. Для цього наші правоохоронні органи можуть використати одну з форм міжнародного  співробітницва як екстрадиція.

"В будь-якій фактично країні світу наші правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність", — заявив нардеп.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що проблема номер один у військово-лікарській комісії — це корупція. За словами омбудсмена, за 5 — 15 тисяч доларів можна отримати будь-який діагноз.

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