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Арахамия о проверках ВВК: виновных достанут и за границей

31 августа 2023 23:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Арахамия о проверках ВВК: виновных достанут и за границей
Народный депутат Украины Давид Арахамия. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год продолжается полномасштабная война. До сих пор идет мобилизация. За это время было немало жалоб на работу военно-врачебных комиссий. Сейчас идет их проверка.

И как заявил в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, наказания избежать никому не удастся. Даже тем, кто уже уехал за границу.

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По словам народного депутата Украины Давида Арахамии, на проверку военно-врачебных комиссий понадобится более года. Правда, предварительные результаты будут известны уже к концу этого года.

"Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", — заявил Арахамия.

По словам Арахамии, наказание будут нести даже те, кто уже бежал за границу. Для этого наши правоохранительные органы могут использовать одну из форм международного сотрудничества как экстрадицию.

"В любой фактически стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность", — заявил нардеп.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что проблема номер один в военно-врачебной комиссии — это коррупция. По словам омбудсмена, за 5 — 15 тысяч долларов можно получить любой диагноз.

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