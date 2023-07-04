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Арестович прогнозує кілька контрнаступів ЗСУ

4 липня 2023 10:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Арестович прогнозує кілька контрнаступів ЗСУ
Колишній представник Офісу Президента Олексій Арестович. Фото: "Диалог"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Олексій Арестович вважає, що для повної деокупації території України потрібно буде провести два чи навіть три контрнаступи. І важливим буде час підготовки до цих контрнаступів.

Про це колишній радник Офісу Президента України заявив у ефірі передачі "В гостях у Дмитра Гордона".

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Два-три контрнаступи

Олексій Арестович припустив, що одним контрнаступом, який зараз триває на південному та східному фронтах, деокупація України не обмежиться.

Можливо, знадобиться ще один чи навіть два подібних контрнаступи для повного очищення території України від російських окупантів.

Арестович і Сунь Цзи

Ексрадник Офісу Президента наголосив, що важливими у цих контрнаступах є два фактори:

  • надання західними партнерами необхідної зброї;
  • швидкість надання цієї зброї.

"Бо якщо ми знову дамо росіянам дев’ять місяців, і вони встигнуть окопатися на нових рубежах, нам навіть F-16 не допоможуть, бо на міни і окопи піхоті все одно доведеться іти пішки", — підкреслив Арестович.

Він нагадав слова видатного китайського письменника і мудреця Сунь Цзи, який заявляв, що війна любить швидкість і не любить тривалість.

Нагадаємо, що глава Військового комітету НАТО похвалив контрнаступ ЗСУ.

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