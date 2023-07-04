Арестович прогнозирует несколько контрнаступлений ВСУ

Бывший представитель Офиса Президента Алексей Арестович. Фото: "Диалог"

Алексей Арестович считает, что для полной деоккупации территории Украины нужно будет провести два или даже три контрнаступления. И важно будет время подготовки к этим контрнаступлениям.

Об этом бывший советник Офиса Президента Украины заявил в эфире передачи "В гостях у Дмитрия Гордона".

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Два-три контрнаступления

Алексей Арестович предположил, что одним контрнаступлением, которое продолжается на южном и восточном фронтах, деоккупация Украины не ограничится.

Возможно, понадобится еще одно или даже два подобных контрнаступления для полной очистки территории Украины от российских оккупантов.

Арестович и Сунь Цзы

Экссоветник Офиса Президента подчеркнул, что важными в этих контрнаступлениях есть два фактора:

предоставление западными партнерами необходимого оружия;

скорость предоставления этого оружия.

"Ведь если мы снова дадим россиянам девять месяцев, и они успеют окопаться на новых рубежах, нам даже F-16 не помогут, потому что на мины и окопы пехоте все равно придется идти пешком", — подчеркнул Арестович.

Он напомнил слова выдающегося китайского писателя и мудреца Сунь Цзы, заявлявшего, что война любит скорость и не любит продолжительность.

Напомним, что глава Военного комитета НАТО похвалил контрнаступление ВСУ.