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"Армія дронів": у UNITED24 відзвітували, скільки "пташок" передали на фронт у березні

8 квітня 2023 16:50
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
На лінію фронту були доставлені ще сотні дронів
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Платформа UNITED24 продовжує збирати пожертви на закупівлю дронів для українських військових. 
У березні проєкт "Армія дронів" передав на фронт майже 500 безпілотників. 

Про це йдеться у повідомленні на Telegram-каналі платформи UNITED24

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Які дрони вирушили у зону бойових дій

У UNITED24 наголосили, що найбільшим доставленням у березні стали дрони. 

До зони бойових дій відправили такі дрони: 

  • 300 DJI Mavic 3T Thermal;
  • 41 DJI MAVIC 3 Е;
  • 2 DJI MATRICE М30 T;
  • 100 Phoenix 03 Heavy ucav;
  • 2 безпілотні авіаційні комплекси STEN-2;
  • 4 безпілотні авіаційні комплекси FLIRT Cetus;
  • 6 комплексів "СПИС-Е";
  • 3 комплекси SKIF. 

UNITED24 закуплені дрони

Наступні закупівлі

У повідомленні також зазначається, що найближчим часом очікується ще одна велика закупівля — безпілотників FPV для української розвідки. 

"Зібрали необхідну суму для придбання 2200 таких "пташок" завдяки проєкту платформи UNITED24 "Міць. Українська кам’яна", — розповіли у UNITED24. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у UNITED24 представили сайт, на якому можна в онлайн форматі "пройтися" зруйнованими російськими атаками містами України. Йдеться про Київ, Ірпінь, Харків, Ізюм, Чернігів та Суми.

Також повідомлялося, що Програма розвитку ООН здійснюватиме незалежний нагляд за використанням коштів, які спрямовані через UNITED24 на відбудову 18 житлових будинків у Київській області.

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