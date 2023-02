На сайті The Undeniable Street View можна пройтися вулицями зруйнованих українських міст

Скриншот з відео

У UNITED24 представили сайт, на якому можна в онлайн форматі "пройтися" зруйнованими російськими атаками містами України. Йдеться про Київ, Ірпінь, Харків, Ізюм, Чернігів та Суми.

Про це інформує пресслужба фандрейзингової платформи.

Деталі

Відтак, незалежна агенція And Us з Дубаю у партнерстві з UNITED24 створила сайт The Undeniable Street View, завдяки якому можна "пройтися" вулицями шістьох українських міст, які постраждали від обстрілів росії. Це Київ, Ірпінь, Харків, Ізюм, Чернігів та Суми.

На відміну від Google Street View, цей сайт показує, який вигляд мають міста України саме після вторгнення росії.

Перейшовши на сайт The Undeniable Street View кожен небайдужий може задонатити на напрям "Відбудова України" за посиланням та допомогти тисячам українців повернутись у рідні домівки.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК повідомляли, що збитки енергоінфраструктури України від війни сягнули майже 7 млрд доларів.

Загалом українська енергетична система упродовж року пережила 14 масованих ракетних атак, 17 атак ударними безпілотниками. Було завдано 255 ударів по енергооб'єктах.