"Армия дронов": в UNITED24 отчитались, сколько "птичек" передали на фронт в марте
Платформа UNITED24 продолжает собирать пожертвования на закупку дронов для украинских военных. В марте проект "Армия дронов" передал на фронт около 500 беспилотников.
Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале платформы UNITED24.
Какие дроны отправились в зону боевых действий
В UNITED24 подчеркнули, что самым большой доставкой в марте стали дроны.
В зону боевых действий отправили следующие дроны:
- 300 DJI Mavic 3T Thermal;
- 41 DJI MAVIC 3Е;
- 2 DJI MATRICE М30 T;
- 100 Phoenix 03 Heavy ucav;
- 2 беспилотных авиационных комплекса STEN-2;
- 4 беспилотных авиационных комплекса FLIRT Cetus;
- 6 комплексов "СПИС-Е";
- 3 комплекса SKIF.
Следующие закупки
В сообщении также отмечается, что в ближайшее время ожидается еще одна крупная закупка — беспилотников FPV для украинской разведки.
"Собрали необходимую сумму для приобретения 2200 таких "птичек" благодаря проекту платформы UNITED24 "Мощь. Украинская каменная", — рассказали в UNITED24.
Напомним, ранее сообщалось, что в UNITED24 представили сайт, на котором можно в онлайн формате "пройтись" разрушенными российскими атаками по городам Украины. Речь идет о Киеве, Ирпене, Харькове, Изюме, Чернигове и Сумах.
Также сообщалось, что Программа развития ООН будет осуществлять независимое наблюдение за использованием средств, направленных через UNITED24 на восстановление 18 жилых домов в Киевской области.