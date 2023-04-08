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"Армия дронов": в UNITED24 отчитались, сколько "птичек" передали на фронт в марте

8 апреля 2023 16:50
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
На линию фронта были доставлены еще сотни дронов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Платформа UNITED24 продолжает собирать пожертвования на закупку дронов для украинских военных. В марте проект "Армия дронов" передал на фронт около 500 беспилотников.

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале платформы UNITED24.

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Какие дроны отправились в зону боевых действий

В UNITED24 подчеркнули, что самым большой доставкой в марте стали дроны.

В зону боевых действий отправили следующие дроны:

  • 300 DJI Mavic 3T Thermal;
  • 41 DJI MAVIC 3Е;
  • 2 DJI MATRICE М30 T;
  • 100 Phoenix 03 Heavy ucav;
  • 2 беспилотных авиационных комплекса STEN-2;
  • 4 беспилотных авиационных комплекса FLIRT Cetus;
  • 6 комплексов "СПИС-Е";
  • 3 комплекса SKIF.

UNITED24 закупленные дроны

Следующие закупки

В сообщении также отмечается, что в ближайшее время ожидается еще одна крупная закупка — беспилотников FPV для украинской разведки.

"Собрали необходимую сумму для приобретения 2200 таких "птичек" благодаря проекту платформы UNITED24 "Мощь. Украинская каменная", — рассказали в UNITED24.

Напомним, ранее сообщалось, что в UNITED24 представили сайт, на котором можно в онлайн формате "пройтись" разрушенными российскими атаками по городам Украины. Речь идет о Киеве, Ирпене, Харькове, Изюме, Чернигове и Сумах.

Также сообщалось, что Программа развития ООН будет осуществлять независимое наблюдение за использованием средств, направленных через UNITED24 на восстановление 18 жилых домов в Киевской области.

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