Армія РФ обстріляла гуманітарний пункт у Херсоні: є загиблі

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: скріншот

У четвер, 29 червня, російські війська обстріляли гуманітарний пункт у Херсоні. Двоє мирних людей загинули, а ще двоє людей госпіталізували.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Пообіді окупанти обстріляли "Пункт незламності" у Херсоні. Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу", — каже Прокудін.

Прокуратура розпочала розслідування

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що розпочато попереднє розслідування у зв'язку з імовірним порушенням військових законів та звичаїв, згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Згідно з матеріалами розслідування, 29 червня 2023 року о 13:00 російська армія здійснила артилерійську атаку на місто Херсон. Вогнем було знищено склади, а також пошкоджено різні елементи цивільної інфраструктури від уламків, що розлітаються.

Наразі прокуратура разом зі співробітниками поліції проводять необхідні оперативно-розшукові заходи.

Нагадаємо, що після підриву Каховської ГЕС російські війська зіткнулися зі спалахом вірусних хвороб. Таким чином, окупанти почали робити кроки щодо усунення санітарно-епідемічного хаосу в деяких поселеннях тимчасово окупованої Херсонської області.