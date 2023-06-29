Армия РФ обстреляла гуманитарный пункт в Херсоне: есть погибшие

Последствия обстрела Херсона. Фото: скриншот

В четверг, 29 июня российские войска обстреляли гуманитарный пункт в Херсоне. Двое мирных людей погибли, а еще двух человек госпитализировали.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"После обеда оккупанты обстреляли "Пункт несокрушимости" в Херсоне. Террористы ударили по месту, куда мирные люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь", — говорит Прокудин.

Прокуратура начала расследование

Херсонская областная прокуратура сообщила, что начато предварительное расследование в связи с предполагаемым нарушением военных законов и обычаев, согласно части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Согласно материалам расследования, 29 июня 2023 года в 13:00 российская армия осуществила артиллерийскую атаку на город Херсон. Огнем были уничтожены склады, а также повреждены различные элементы гражданской инфраструктуры от разлетающихся обломков.

В настоящее время прокуратура вместе с сотрудниками полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС российские войска столкнулись со вспышкой вирусных болезней. Таким образом, оккупанты начали предпринимать шаги по устранению санитарно-эпидемического хаоса в некоторых поселениях временно оккупированной Херсонской области.