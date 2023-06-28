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После подрыва Каховской ГЭС оккупанты хоронят тела погибших людей в братской могиле

28 июня 2023 19:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
После подрыва Каховской ГЭС оккупанты хоронят тела погибших людей в братской могиле
Оккупанты возле Каховской ГЭС. Фото: Джамила Стеликова
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

После подрыва Каховской ГЭС российские войска столкнулись со вспышкой вирусных болезней. Таким образом, оккупанты начали предпринимать шаги по устранению санитарно-эпидемического хаоса в некоторых поселениях временно оккупированной Херсонской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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В сообщении говорится, что россияне задействовали сотрудники местных коммунальных служб в работах по очистке территорий от обломков и поиску жертв затопления.

В ходе операций по поиску и спасению, проведенных 24-25 июня текущего года, было обнаружено свыше 60 тел. Российское оккупационное командование, стремясь скрыть истинное количество жертв, приняло решение о совместном захоронении погибших. Это было сделано без сбора образцов ДНК и без каких-либо идентифицирующих маркировок на месте захоронения, создавая тем самым преграды для будущих исследований.

О чем еще сообщил Генштаб в вечерней сводке

Генштаб сообщает, что в течение последних 24 часов, авиационные силы обороны выполнили 11 бомбардировок, целями которых стали места сбора военнослужащих противника. Кроме того, было проведено пять ударов по антиракетным установкам и один удар был направлен на командный пункт врага.

За этот же период, подразделения ракетных войск и артиллерии успешно уничтожили склады с боеприпасами, а также 11 артиллерийских подразделений, расположенных на огневых позициях. Были также уничтожены три объекта противовоздушной обороны и радиоэлектронная станция для борьбы с радиоэлектронными средствами противника.

Напомним, что в России назвали количество людей, погибших на временно оккупированной территории Херсонской области в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Также мы сообщали, что очень скоро на южном направлении ожидаются новости, которые обрадуют всех украинцев. А подрыв Каховской ГЭС повлиял на первоначальные планы украинской армии минимальным образом.

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