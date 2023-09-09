Армія РФ обстріляла Херсонську область, є загиблий

Запустити снаряд. Фото: REUTERS - STRINGER

У суботу, 9 вересня, армія РФ обстріляла Сонячне на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріл Херсонської області 9 вересня

У повідомленні йдеться, що вдень війська Росії обстріляли Сонячне. Внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки. Окрім того, загинув чоловік, якому було 48 років.

Також Прокудін повідомив, що обстріл не припиняється. Він закликав місцевих жителів залишатися у безпечних місцях.

Повідомлення Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, що станом на ранок 9 вересня ситуація у Кривому Розі та в районі залишається контрольованою — інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Однак після вчорашнього російського ракетного обстрілу кількість жертв у місті збільшилась.