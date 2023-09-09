В Кривом Роге снова увеличилось количество жертв после российской атаки
По состоянию на утро 9 сентября ситуация в Кривом Роге и в районе остается контролируемой — инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно. Однако после вчерашнего российского ракетного обстрела количество жертв в городе увеличилось.
Об этом сообщает руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Ситуация в Кривом Роге
По словам Вилкула, враг атаковал город Никополь и Мировское общество по тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без потерь, последствия обстрелов уточняются.
В Кривом Роге ночью и утром обстрелов не было. В то же время, после вчерашней российской атаки количество пострадавших увеличилось до 74 человек. В больницах города находятся 34 человека, трое из них — в тяжелом состоянии.
Напомним, 8 сентября ракета оккупантов попала в админздание в Кривом Роге.
Позже в сети показали момент прилета по городу.