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В Кривом Роге снова увеличилось количество жертв после российской атаки

9 сентября 2023 09:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Кривом Роге снова увеличилось количество жертв после российской атаки
Спасатели разбирают завалы после российских обстрелов в Кривом Роге. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По состоянию на утро 9 сентября ситуация в Кривом Роге и в районе остается контролируемой — инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно. Однако после вчерашнего российского ракетного обстрела количество жертв в городе увеличилось.

Об этом сообщает руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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Ситуация в Кривом Роге

По словам Вилкула, враг атаковал город Никополь и Мировское общество по тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без потерь, последствия обстрелов уточняются.

В Кривом Роге ночью и утром обстрелов не было. В то же время, после вчерашней российской атаки количество пострадавших увеличилось до 74 человек. В больницах города находятся 34 человека, трое из них — в тяжелом состоянии.

Ситуация в Кривом Роге
Ситуация в Кривом Роге. Фото: скриншот

Напомним, 8 сентября ракета оккупантов попала в админздание в Кривом Роге.

Позже в сети показали момент прилета по городу.

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