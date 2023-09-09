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Армия РФ обстреляла Херсонскую область, есть погибший

9 сентября 2023 15:00
обновлено: 15:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Армия РФ обстреляла Херсонскую область, есть погибший
Запуск снаряда. Фото: REUTERS - STRINGER
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 9 сентября, армия РФ обстреляла Солнечное Херсонской области. В результате обстрела погиб человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрел Херсонской области 9 сентября

В сообщении говорится, что днем войска России обстреляли Солнечное. В результате обстрела пострадали жилые дома. Кроме того, погиб мужчина, которому было 48 лет.

Также Прокудин сообщил, что обстрел не прекращается. Он призвал местных жителей оставаться в безопасных местах.

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Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, что по состоянию на утро 9 сентября ситуация в Кривом Роге и в районе остается контролируемой — инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно. Однако после вчерашнего российского ракетного обстрела количество жертв в городе увеличилось.

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