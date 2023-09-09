Армия РФ обстреляла Херсонскую область, есть погибший
В субботу, 9 сентября, армия РФ обстреляла Солнечное Херсонской области. В результате обстрела погиб человек.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Херсонской области 9 сентября
В сообщении говорится, что днем войска России обстреляли Солнечное. В результате обстрела пострадали жилые дома. Кроме того, погиб мужчина, которому было 48 лет.
Также Прокудин сообщил, что обстрел не прекращается. Он призвал местных жителей оставаться в безопасных местах.
Напомним, что по состоянию на утро 9 сентября ситуация в Кривом Роге и в районе остается контролируемой — инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно. Однако после вчерашнего российского ракетного обстрела количество жертв в городе увеличилось.