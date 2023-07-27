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Армія РФ посилює свої позиції на півдні України модифікованими Ка-52, — британська розвідка

27 липня 2023 12:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Армія РФ посилює свої позиції на півдні України модифікованими Ка-52, — британська розвідка
Гелікоптер Ка-52. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Британські розвідувальні служби зафіксували активізацію російської військової присутності на півдні України. При цьому війська РФ посилили повітряне угруповання гелікоптерами Ка-52.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

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У звіті йдеться, що попри втрату Росією близько чотирьох десятків таких гелікоптерів, Ка-52 продовжує завдавати серйозних збитків українським силам.

У нещодавні місяці було помічено появу оновленої версії Ка-52М в районі бойових дій. Ця модель була доопрацьована з урахуванням досвіду Росії у Сирії. Підтвердженням присутності нових машин на українській території стали знімки у мережі, де льотчики демонструють нову техніку.

Ще одним значним нововведенням в арсеналі Ка-52 стала протитанкова ракета LMUR із дальністю стрілянини до 15 км. За даними розвідки, екіпажі активно використовують цю зброю, перебуваючи за межами зони дії українських ППО.

"Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю запускати цю зброю поза межами досяжності української протиповітряної оборони", — уточнили у розвідці.

Нагадаємо, що минулої доби, 26 липня, ЗСУ ліквідували близько 590 російських окупантів. Також армія РФ продовжує втрачати танки, бойові машини, артилерійські системи та іншу техніку.

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