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ВСУ обезвредили еще более полутысячи оккупантов и десятки единиц техники, — Генштаб

27 июля 2023 08:16
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
ВСУ обезвредили еще более полутысячи оккупантов и десятки единиц техники, — Генштаб
Воин ВСУ на поле боя. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

За минувшие сутки, 26 июля, ВСУ ликвидировали около 590 российских оккупантов. Также армия РФ продолжает терять танки, боевые машины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За 26 июля украинские военные уничтожили около 590 захватчиков.

Также россияне потеряли 9 танков, 11 бронемашин, 18 артиллерийских систем, 3 беспилотника и 5 единиц автомобильной техники.

Утраты российской армии за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 244270 (+590) человек ликвидировано / persons were liquidated;
  • танков/tanks ‒ 4186 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 8147 (+11) ед;
  • артиллерийских систем / artillery systems – 4745 (+18) ед;
  • РСЗО / MLRS – 698 (+0) ед;
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 457 (+0) ед;
  • самолетов/aircraft – 315 (+0) ед;
  • вертолетов / helicopters – 311 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3996 (+3);
  • крылатые ракеты / cruise missiles – 1347 (+40);
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 7229 (+18) ед;
  • специальная техника / special equipment ‒ 708 (+0).
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Утраты армии РФ 27 июля 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Маляр рассказала об успехах ВСУ во время контрнаступления.

Также ВСУ показали блестящую работу 3-й штурмовой бригады под Бахмутом.

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