ВСУ обезвредили еще более полутысячи оккупантов и десятки единиц техники, — Генштаб

Воин ВСУ на поле боя. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки, 26 июля, ВСУ ликвидировали около 590 российских оккупантов. Также армия РФ продолжает терять танки, боевые машины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За 26 июля украинские военные уничтожили около 590 захватчиков.

Также россияне потеряли 9 танков, 11 бронемашин, 18 артиллерийских систем, 3 беспилотника и 5 единиц автомобильной техники.

Утраты российской армии за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава / personnel ‒ около/ about 244270 (+590) человек ликвидировано / persons were liquidated;

танков/tanks ‒ 4186 (+9) ед;

боевых бронированных машин / APV ‒ 8147 (+11) ед;

артиллерийских систем / artillery systems – 4745 (+18) ед;

РСЗО / MLRS – 698 (+0) ед;

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 457 (+0) ед;

самолетов/aircraft – 315 (+0) ед;

вертолетов / helicopters – 311 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3996 (+3);

крылатые ракеты / cruise missiles – 1347 (+40);

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 7229 (+18) ед;

специальная техника / special equipment ‒ 708 (+0).

Утраты армии РФ 27 июля 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Маляр рассказала об успехах ВСУ во время контрнаступления.

Также ВСУ показали блестящую работу 3-й штурмовой бригады под Бахмутом.