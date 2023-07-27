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Армия РФ усиливает свои позиции на юге Украины модифицированными Ка-52, — британская разведка

27 июля 2023 12:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Армия РФ усиливает свои позиции на юге Украины модифицированными Ка-52, — британская разведка
Вертолет Ка-52. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Британские разведывательные службы зафиксировали активизацию российской военного присутствия на юге Украины. При этом войска РФ усилили воздушную группировку вертолетами Ка-52. 

Об этом говорится в отчете британской разведки.

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В отчете говорится, что несмотря на потерю Россией близко к четырём десяткам таких вертолетов, Ка-52 продолжает наносить серьезный ущерб украинским силам.

В недавние месяцы было отмечено появление обновленной версии Ка-52М в районе боевых действий. Эта модель была доработана с учетом опыта России в Сирии. Подтверждением присутствия новых машин на украинской территории стали снимки в сети, где летчики демонстрируют новую технику.

Еще одним значительным нововведением в арсенале Ка-52 стала противотанковая ракета LMUR с дальностью стрельбы до 15 км. По данным разведки, экипажи активно используют это оружие, находясь за пределами зоны действия украинских ПВО.

"Экипажи Ка-52 быстро воспользовались возможностью запускать это оружие вне пределов досягаемости украинской противовоздушной обороны", — уточнили в разведке.

Напомним, что за минувшие сутки, 26 июля, ВСУ ликвидировали около 590 российских оккупантов. Также армия РФ продолжает терять танки, боевые машины, артиллерийские системы и другую технику.

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