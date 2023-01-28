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Армія рф продовжує наступати на трьох напрямках, зазнаючи великих втрат, — Генштаб

28 січня 2023 22:16
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті на 28 січня
У Генштабі розповіли про чергові втрати рф
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Попри колосальні втрати особового складу й техніки, російські загарбники продовжують наступати на трьох напрямках. Йдеться про Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський напрямки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Деталі

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, втрачаючи велику кількість живої сили, противник поки що продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському — веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. 

Так, зокрема, тільки до міської лікарні населеного пункту Токмак Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених окупантів. Більшість із них після отримання формальної допомоги вирушають назад на передову.

Зазначається, що за добу авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження окупантів, а українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, дві позиції ППО і три райони зосередження живої сили противника.

Своєю чергою, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні міста України. Зокрема сьогодні, 28 січня, війська рф завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, де є жертви серед мирного населення.

У Генштабі зазначають, що по всій території України продовжує зберігатись небезпека авіаційних і ракетних ударів ворога.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що за добу ворог втратив понад 800 солдатів. Наразі в Україні вже ліквідовано понад 125 тисяч російських військових.

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