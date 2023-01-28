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Армия рф продолжает наступать на трех направлениях, понеся большие потери, — Генштаб

28 января 2023 22:16
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте на 28 января
В Генштабе рассказали об очередных потерях рф
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Несмотря на колоссальные потери личного состава и техники, российские захватчики продолжают наступать на трех направлениях. Речь идет о Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Как отмечают в Генштабе ВСУ, теряя большое количество живой силы, противник пока продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено.

Так, в частности, только в городскую больницу населенного пункта Токмак Запорожской области за последние дни привезли около 50 раненых оккупантов. Большинство из них после получения формальной помощи отправляют обратно на передовую.

Отмечается, что за сутки авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, а украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, две позиции ПВО и три района сосредоточения живой силы противника.

В свою очередь, российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные города Украины. В частности сегодня, 28 января, войска рф нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, где есть жертвы среди мирного населения.

В Генштабе отмечают, что на всей территории Украины продолжает сохраняться опасность авиационных и ракетных ударов врага.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что за сутки враг потерял более 800 солдат. Всего в Украине уже ликвидировано более 125 тысяч российских военных.

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