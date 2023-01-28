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ЗСУ відправили на той світ ще 800 окупантів: оновлені дані Генштабу про втрати рф

28 січня 2023 08:53
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Втрати росії в війні станом на 28 січня: дані Генштабу ЗСУ
ЗСУ продовжують завдавати втрат окупантам
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Армія рф вже втратила в Україні понад 125 тисячі бійців. Лише за 27 січня ЗСУ ліквідували приблизно 800 російських загарбників.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Ліквідовані загарбники

За 27 січня українські захисники знищили на фронтах війни приблизно 800 російських окупантів. Крім того, за добу росіяни втратили сім танків, чотири бронемашини, вісім артилерійських систем, одну реактивну установку залпового вогню, один літак, один гелікоптер, шість дронів та 26 одиниць автомобільної техніки. 

Загальні втрати армії рф за час війни

З 24 лютого 2022 року станом на 28 січня 2023 року російська армія втратила щонайменше:

  • особового складу — близько 125 510 (+800) осіб ліквідовано;
  • танків — 3189 (+7) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 6344 (+4) одиниці;
  • артилерійських систем — 2188 (+8) одиниць;
  • РСЗВ — 453 (+1) одиниці;
  • засобів ППО — 221 одиниця;
  • літаків — 293 (+1) одиниці;
  • гелікоптерів — 284 (+1) одиниці;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1947 (+6);
  • крилатих ракет — 796;
  • кораблів/катерів — 18 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5027 (+26) одиниць;
  • спеціальної техніки — 199.

Нагадаємо, за 26 січня бійці ЗСУ ліквідували приблизно 850 військових армії росії.

Як відомо, російські окупанти посилюють наступ на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Там тривають важкі бої.

Збройні сили України повністю залишили місто Соледар, що в Донецькій області. Бійці відступили з міста, аби зберегти життя особового складу.

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