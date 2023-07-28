Армія РФ жорстоко обстріляла з "Градів" Херсонську область: є поранений

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: МВС

Російські війська продовжують обстрілювати Херсон та область. Так, за останню добу супротивник здійснив 28 обстрілів і випустив 181 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", авіації та БпЛА.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, Херсоном окупанти випустили 35 снарядів. Ворог поцілився у житлові райони у кількох регіонах, критично важливий об'єкт у Бериславському районі, а також склади та території автокооперативу у Херсоні.

Внаслідок атаки одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, що на Херсонщині в тимчасово окупованих Олешках зруйнували будинок місцевого колаборанта Георгія Журавка. Це сталося сьогодні, 22 липня.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України оголосила підозру двом російським генералам, які командували придушенням мирних протестів під час окупації Херсона. Правоохоронці також назвали імена загарбників, які причетні до репресій проти мирних людей.