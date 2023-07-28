Армия РФ жестоко обстреляла из "Градов" Херсонскую область: есть раненый

Последствия обстрелов Херсона. Фото: МВД

Российские войска продолжают обстреливать Херсон и область. Так, за последние сутки противник осуществил 28 обстрелов и выпустил 181 снаряд с минометов, артиллерии, "Градов”, авиации и БпЛА.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, по Херсону оккупанты выпустили 35 снарядов. Враг поцелился в жилые районы в нескольких регионах, критически важный объект в Бериславском районе, а также склады и территории автокооператива в Херсоне.

В результате атаки один человек получил ранения.

Напомним, что в Херсонской области во временно оккупированных Олешках разрушили дом местного коллаборанта Георгия Журавко. Это произошло вчера, 22 июля.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины объявила подозрение двум российским генералам, которые командовали подавлением мирных протестов во время оккупации Херсона. Правоохранители также назвали имена захватчиков, которые причастны к репрессиям против мирных людей.