Армія РФ зосередилася на утриманні сухопутного коридору до Криму

Російські війська. Фото: росЗМІ

Російські збройні сили акцентують свою увагу на зміцненні сухопутного шляху до тимчасово окупованого Криму. У Херсонській та Запорізькій зонах дій окупанти зайняті посиленням своїх позицій, щоб забезпечувати безперебійне сполучення з Кримом.

Про це повідомляє Military Media Center.

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У повідомленні йдеться, що на водних просторах Чорного та Азовського морів російська сторона націлена на запобігання можливим загрозам своєму флоту та активізувала дії щодо зміцнення своїх баз кораблів.

Яка ситуація у південній частині України

Згідно з інформацією від Генштабу ЗСУ, противник активно діє у Херсонському та Запорізькому районах, прагнучи запобігти подальшим наступальним діям українських бійців.

Тим часом українські оборонні сили нарощують наступ на Мелітопольському та Бердянському фронтах, зміцнюючись на нових позиціях. Вони також активно використовують артилерію для ураження виявлених цілей противника та проводять операції проти ворожої артилерії.

Нагадаємо, що окупанти почали писати у своїх пропагандистських соцмережах про повторний удар по Чонгарському мосту, який нібито було завдано рано вранці 29 липня. Водночас місцеві жителі пишуть про нібито удар по залізничному мосту в районі цього населеного пункту.