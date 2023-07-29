Армия РФ сосредоточилась на удержании сухопутного коридора в Крым

Российские войска. Фото: росСМИ

Российские вооруженные силы акцентируют свое внимание на укреплении сухопутного пути во временно оккупированный Крым. В Херсонской и Запорожской зонах действий оккупанты заняты усилением своих позиций, чтобы обеспечивать бесперебойное сообщение с Крымом.

Об этом сообщает Military Media Center.

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В сообщении говорится, что на водных просторах Черного и Азовского морей российская сторона нацелена на предотвращение возможных угроз своему флоту и активизировала действия по укреплению своих баз кораблей.

Какая ситуация в южной части Украины

Согласно информации от Генштаба ВСУ, противник активно действует в Херсонском и Запорожском районах, стремясь предотвратить дальнейшие наступательные действия украинских бойцов.

Между тем, украинские оборонительные силы наращивают наступление на Мелитопольском и Бердянском фронтах, укрепляясь на новых позициях. Они также активно используют артиллерию для поражения обнаруженных целей противника и проводят операции против вражеской артиллерии.

Напомним, что оккупанты начали писать в своих пропагандистских соцсетях о повторном ударе по Чонгарскому мосту, который якобы был нанесен рано утром 29 июля. В то же время местные жители пишут про якобы удар по железнодорожному мосту в районе этого населенного пункта.