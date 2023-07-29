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Удар по Чонгарскому мосту: оккупанты пожаловались на повторный обстрел

29 июля 2023 16:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Удар по Чонгарскому мосту: оккупанты пожаловались на повторный обстрел
Чонгарский мост после удара 22 июня. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты начали писать в своих пропагандистских соцсетях о повторном ударе по Чонгарскому мосту, который якобы был нанесен рано утром 29 июля. В то же время местные жители пишут якобы удар по железнодорожному мосту в районе этого населенного пункта.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

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В своих соцсетях Жирохов написал, что оккупанты заявляют о еще одном ударе по Чонгарскому мосту.

"Московиты пишут: Сегодня около 5:15 ВСУ нанесли повторный удар по мосту через Чонгар. А наши молчат", — говорится в сообщении.

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В местных Telegram-пабликах местные тоже начали жаловаться на "подрыв" моста, а оккупанты жалуются, что Вооруженные силы Украины всерьез взялись за их логистику.

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Сообщения местных жителей. Фото: скрнишот

Впрочем, пока никаких подтверждений поражения моста в Чонгаре нет. Местные только публикуют фото с автомобильными пробками в районе Чонгара.

Также не было официальных заявлений от украинских военных.

Напомним, в ночь на 22 июня в Крыму произошел взрыв. В Джанкое был взорван Чонгарский мост.

Впоследствии в сети появилось видео удара ракет по мосту, а в Генштабе рассказали, что мост поразили ракетой Storm Shadow.

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