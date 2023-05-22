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Асамблея НАТО визнала злочини РФ проти України геноцидом

22 травня 2023 17:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Асамблея НАТО визнала злочини РФ проти України геноцидом
Парламентська Асамблея НАТО. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Російської Федерації проти України геноцидом, а терористичний режим в РФ — рашизмом. Таке рішення — "дипломатична перемога для України".

Про це повідомив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

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Деталі

За його словами на сесії асамблеї Альянсу в Люксембурзі ухвалили декларацію, яка містить одностайну підтримку парламентарів з країн НАТО міжнародного трибуналу, допомоги Україні до перемоги та після неї.

Крім того, ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО.

"Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані. 
Там є і підтримка міжнародного трибуналу, і допомога Україні до перемоги і після неї, і засудження ідеології рашизму, і відновлення територіальної цілісності, і санкції, і репарації, і план Маршалла, і багато іншого", — наголосив Чернєв.

Він додав, що завдяки цьому рішенню "фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладено".

"Парламентарі країн Північноатлантичного альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", — наголосив Єгор Чернєв.

Нагадаємо, 2 травня Верховна Рада України офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії. Тоді українські депутати закликали ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму.

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