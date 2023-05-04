Українські активісти створили 50-кілограмову книгу про злочини РФ в Україні
50-кілограмову книгу "Злочин без покарання" (Crime Without Punishment), в якій йдеться про злочини Росії привезли до Європи студенти Української академії лідерства. У ній налічується 6 тисяч сторінок, які символізують 6 тисяч дітей, яких викрали російські окупанти.
Про це пише видання "Українська правда".
На створення книги, яка є алюзією до російської класики, "надихнув" ордер на арешт дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової у суді в Ґаазі.
"Ордер — це відносно невеликий документ, що не передає усієї ваги злочинів РФ проти людяності, навмисних спроб стерти етнічну і національну ідентичність вивезених українських дітей. І зважаючи, що нікого так і не було затримано, наразі це — злочин без покарання", — пояснили творці книги.
Автори зазначають, що книга ще не завершена, адже чимало матеріалів про викрадення дітей окупантами лишаються засекреченими.
Зауважимо, за офіційними даними росіяни з окупованих територій депортували близько 19 тисяч українських дітей.
Нагадаємо, дитяча омсбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд (МКС), заперечує пред'явлені їй звинувачення у геноциді. За її словами, насильницьке вивезення українських дітей до Росії було "порятунком".