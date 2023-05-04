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Українські активісти створили 50-кілограмову книгу про злочини РФ в Україні

4 травня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українські активісти створили 50-кілограмову книгу про злочини РФ в Україні
До Європи привезли книгу "Злочин без покарання". Фото: Креативна агенція Bickerstaff.942
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

50-кілограмову книгу "Злочин без покарання" (Crime Without Punishment), в якій йдеться про злочини Росії привезли до Європи студенти Української академії лідерства. У ній налічується 6 тисяч сторінок, які символізують 6 тисяч дітей, яких викрали російські окупанти. 

Про це пише видання "Українська правда"

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На створення книги, яка є алюзією до російської класики, "надихнув" ордер на арешт дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової у суді в Ґаазі. 

"Ордер — це відносно невеликий документ, що не передає усієї ваги злочинів РФ проти людяності, навмисних спроб стерти етнічну і національну ідентичність вивезених українських дітей. І зважаючи, що нікого так і не було затримано, наразі це — злочин без покарання", — пояснили творці книги. 

Автори зазначають, що книга ще не завершена, адже чимало матеріалів про викрадення дітей окупантами лишаються засекреченими.

Зауважимо, за офіційними даними росіяни з окупованих територій депортували близько 19 тисяч українських дітей.

Нагадаємо, дитяча омсбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд (МКС), заперечує пред'явлені їй звинувачення у геноциді. За її словами, насильницьке вивезення українських дітей до Росії було "порятунком".

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