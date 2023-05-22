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Ассамблея НАТО признала преступления РФ против Украины геноцидом

22 мая 2023 17:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ассамблея НАТО признала преступления РФ против Украины геноцидом
Парламентская ассамблея НАТО. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Парламентская ассамблея НАТО признала преступления Российской Федерации против Украины геноцидом, а террористический режим в РФ — рашизмом. Такое решение — "дипломатическая победа для Украины".

Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

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По его словам, на сессии ассамблеи Альянса в Люксембурге приняли декларацию, содержащую единодушную поддержку парламентариев из стран НАТО международного трибунала, помощи Украине к победе и после нее.

Кроме того, ПА НАТО призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса и согласует следующие конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО.

"Это наша дипломатическая победа. Все наши ключевые пожелания по поводу финального текста декларации учтены. Там есть и поддержка международного трибунала, и помощь Украине к победе и после нее, и осуждение идеологии рашизма, и восстановление территориальной целостности, и санкции, и репарации, и план Маршалла, и многое другое", — подчеркнул Чернев.

Он добавил, что благодаря этому решению "фундамент саммита НАТО в Вильнюсе заложен".

"Парламентарии стран Североатлантического альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами", — подчеркнул Егор Чернев.

Напомним, 2 мая Верховная Рада Украины официально признала рашизм государственной идеологией России. Тогда украинские депутаты призвали ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма.

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