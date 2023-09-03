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Атака БпЛА в Одеській області: гучні вибухи

3 вересня 2023 03:33
оновлено: 03:51
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Інна Буряк
редактор
Атака БпЛА в Одеській області: гучні вибухи
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У низці південних областей України зберігається повітряна тривога внаслідок загрози атаки безпілотників. Небезпека є і в Одеській області, де наразі дуже гучно — чути вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 03:35. "На Одещині працюють сили ППО", — повідомляють Сили оборони півдня.

Також українські захисники додали, що загроза триває. Чергова група ударних БпЛА прямує на південь Одеської області.

"Не наражайте себе на небезпеку, не афішуйте роботу ППО", — додали в військові.

Допис Сил оборони півдня. Джерело: t.me/SJTF_Odes

Оновлено 03:38. Наразі повітряна тривога зберігається в трьох областях — Одеській, Миколаївській та Херсонській. Традиційно "червоні" Луганщина та тимчасово окупований Крим.

Повітряна тривога в південних областях України. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:50. Моніторингові канали повідомляють про останні БпЛА на півдні Одещини.

Останні безпілотники в Одеській області. Джерело: t.me/war_monitor

Оновлюється...

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